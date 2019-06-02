Denizli Honaz seçim sonuçları 2 Haziran 2019 - Honaz seçim sonuçları burada!

Denizli Honaz seçim sonuçları günün cevabı en çok araştırılan konuları arasından yer alıyor. YSK'nın Honaz ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine Honazlılar, bugün ikinci kez saat 08.00'de sandık başına gitti. 22 bin 602 seçmen, 80 sandıkta belediye başkanını seçmek için oylarını kullanmaya başladı. Sabahın ilk saatlerinde sandık başları sakindi. Ancak okullarda ve okul çevrelerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Deniz Honaz seçim sonuçları oy sayılma işleminin başlamasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

DENİZLİ HONAZ SEÇİM SONUÇLARI

Honaz'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin ittifak adayı CHP'li Yüksel Kepenek'in 1 oy farkla kazandığı seçimin sonuçlarını, Ak Parti'nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin yenilenmesine karar verdi. Yapılan değerlendirmede seçimin 2 Haziran Pazar günü yapılacağı kararlaştırıldı. 31 Martta yapılan seçimlerde CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 391 oy, AK Parti'li Turgut Devecioğlu 9 bin 390 oy aldı. İlçede, seçim kurulu tüm hazırlıklarını tamamlarken, 80 sandıkta 22 bin 602 seçmen oy kullanmak için andık başına gidecek. Seçime, Kepenek ve Devecioğlu'nun yanı sıra, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adayları da belediye başkanlığı için yarışacak. İlçedeki seçmenler ise tekrar oy kullanıp oylarına sahip çıkacaklarını belirtti.





HONAZ NEREDE?

Honaz, Denizli ilinin bir ilçesidir.

İlçeye ismini vermiş olan Honaz Dağı 2.571 metre yüksekliği ile Ege Bölgesi'nin en yüksek dağıdır ve Honaz ilçesi bu dağın kuzey yamacına kurulmuştur. Yüzölçümü 504 km² olan Honaz'ın, 2015 yılı sayımına göre nüfusu 31.779'dur. Honaz'ın iklimi, Ege bölgesi ikliminin etkisi altındadır. İlçe, Honaz Dağı'nın kuzey yamaçlarında kurulduğu için yağış miktarı oldukça yüksektir (yıllık 856.6 mm) ve her mevsim yağışlıdır. Bu özelliği ile Honaz'ın iklimi özellikle kiraz yetiştiriciliği için oldukça uygundur.

İlçenin merkez nüfusu 10.600'dür. Kiraz, şeftali, pamuk ve cennet elması ile meşhurdur. Pamukkale Üniversitesi'nin en büyük meslek yüksekokulu buradadır. 2660 civarında öğrenci vardır. Ayrıca 15 adet program bulunur.

İlçenin en önemli tarım ürünlerinden biri kirazdır. Özellikle ihracata yönelik kiraz yetiştirilmekte ve yetiştirilen kirazın yaklaşık %80'lik bir oranı yurt dışına gönderilmektedir. Ortalama yıllık kiraz ihracatı 60,000,000 TL, diğer yaş meyve, sebze ve domates, üzüm gibi tarım ürünlerinin iç ve dış piyasa satışı ise yıllık ortalama 500,000,000 TL civarındadır. Bunun yanında Honaz'ın diğer önemli bir tarım ürünü ise domatestir. İlçede uzun yıllardır hizmet vermekte olan bir salça fabrikası da bulunmaktadır.

Tarımdaki çeşitliliğin yanında, Honaz ilçesi tarih boyunca pehlivanlar yetiştirmiş bir ilçedir.

İncilde adı gecen yedi kiliseden birinin bulunduğu Colossae (Xollossai) antik kenti, ilçeye iki km mesafedeki ören yerindedir.

İŞTE HONAZ'IN TARİHİ



Kolossai'nin tarihi MÖ 5. yüzyıldan daha önceye dayanmaktadır. Başlangıçta bir Frigya şehri olan Kolossai, zaman içerisinde Grek şehri olmuştur, 7. yüzyıla gelindiğinde çoğu Anadolu şehirlerinde olduğu gibi Kolossai de Arap akınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Savunma bakımından daha elverişli konumda olan ve düz ovada kurulu Kolossai'nin 3 km güneyinde Honaz Dağı'nın yamaçlarında yer alan Khonai, bu dönemde antik Kolossai'nin yerini almaya başlamıştır. 7. yüzyılda kurulan ve 858 ile 860 yılları arasında Başpiskoposluk unvanını alan Khonai, 950 yılında Metropolit olup, Anadolu'nun önemli dini ve idari merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kolossai ve Khonai (Khones) / Honaz kenti alanı, günümüzdeki ilçe merkezi Honaz'ın 5 km kuzeyinde, Lykos (Çürüksu) Çayı’nın güney kıyısındadır.

Kolossai'yi Herodot, İran Şahı Xerxes'in İÖ 480 yılında Yunanistan seferine giderken yanından geçtiği kentler arasında anar ve oranın "Büyük bir Phrygia kenti" olduğunu söyler. MÖ 401 yılında Genç Kyros'un, ağabeyi İran şahına karşı giriştiği sefere katılan Xenophon da Kyros ordusunun Kolossai'ye uğrayıp konakladığını anlatır, kentin büyük ve zengin olduğunu söyler. Ancak MÖ 3. yüzyılda o yakınlarda kurulan Laodikeia kentinin gelişmesi ölçüsünde Kolossai’nin sönükleştiği anlatıyor. Ünlü coğrafya eserini Augustus döneminde yazan Strabon, Kolossai'yi bir “kentçik” diye göstermiştir. Hristiyanlık burada daha İS 1. yüzyılda, İsa'nın havarilerinden Aziz Pavlos'un arkadaşlarından Epaphras Epaphras'ın çalışmasıyla yayılmıştır. Epaphras Kolossai'li idi. Bilindiği üzere Hristiyanlığın İlk Yedi Kilisesi (İnanmışlar Topluluğu) Batı Anadolu'da kurulmuştu; bunlardan biri de Kolossai'nin pek yakınındaki Laodikeia'da idi.

Daha İS 8. yüzyılda, Müslümanların fetih akınları sırasında, kentin giderek sönükleştiğini, boşaldığını ve savunulması daha kolay bir yerde olan, daha güneydeki Honaz'ın bölgedeki en önemli yerleşme birimi durumuna geçtiği biliniyor. Hatta Honaz, 858 yılında, çevredeki tüm piskoposlukların bağlandığı merkez, yani başpiskoposluk yeri yapıldı.

Kolossai kentinin akropolü ovanın yanı başında, kuzey ve batı yanları 60-70 metre yükseklikte olan ama diğer yanları alçak tepeciğin üzerinde idi. Tepe üstü şimdi tarla durumundadır ve sürülmektedir Kuzey tarafta Lykos (Çürüksu) akar. Doğu yanda, yamacın eteğinde, tiyatronun yeri ayırt edilebilse de görünür kalıntı sağa sola dağılmış üç beş taştan ibarettir. Çayın kuzey yakasında nekropol bulunmaktaydı, ancak buradaki lahitler daha geçen yüzyılda hemen hemen tümüyle toprağa gömülmüş durumdadır.

Khonai, uzun süre Bizans İmparatorluğu sınırları içinde kalmıştır. Sultan Alparslan’ın akıncı komutanlarından Afşin Bey, maiyetindeki Türk birlikleri ile Malazgirt Savaşı'ndan önce, 1070 yılında Honaz (Colossea)’ı alarak Denizli’ye kadar gelmiştir. Denizli yakınlarındaki Laodikya ve Khonai (Honaz)’ı ele geçirip yağmalamış ve geri çekilmişlerdir.

Ancak daha sonra Khonai, özellikle Haçlı Seferleri sırasında birkaç kez Türkler ve Bizanslılar arasında el değiştirdi. Adı Khones / Honas / Honaz olarak Türkçeleştirilen Khonai, 1207 yılında kesin olarak Türklerin idaresine geçti. O zamana kadar bölgenin en önemli şehri konumundaki Honaz, bundan sonraki yıllarda da idari birimin merkezi olarak yarım yüzyıl kadar önemini sürdürdü.

Honaz'ın Osmanlılar'ın eline geçme süreci 1391'de başladı. Yıldırım Bayezid, Denizli ve yöresini Osmanlı Devleti'ne kattı. Honaz 1403'de Timur'un Denizli'yi almasıyla Osmanlı Devleti'nin elinden çıktıysa da, 1429 yılında tekrar Osmanlıların idaresine geçti. Honaz'ın Osmanlı hâkimiyetine kesin geçişi sırasında Osmanlı Hükümdarı olan II. Murat, 1479'da Honaz'da bir cami yaptırdı. Bu cami, bir bölümü yıkılmasına rağmen halen ayaktadır.

19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı değişim rüzgarından doğal olarak Honaz da etkilendi. Tanzimat'tan sonra yapılan idari değişiklikte Honaz, Aydın eyaletine bağlı Denizli sancağının bir nahiyesi oldu. Honaz'da idari bakımdan asıl değişiklik 20. yüzyılın başında gerçekleşti. 1914 yılında belediyenin kurulmasıyla Honaz'da resmi hizmetler de artmaya başladı. 1987 yılına kadar Denizli iline bağlı bir nahiye olan Honaz, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuştu.