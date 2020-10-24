  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Denizlerdeki etkinliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak... P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor
24 Ekim 2020 Cumartesi 18:55 | Son Güncelleme:

Denizlerdeki etkinliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak... P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor

Denizlerdeki etkinliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak... P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor
AA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan göre, Meltem-3 Projesi kapsamında P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Hava Filosu'nun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor."
<p>Gaziantep'in, kış aylarının damak lezzetlerinden olan 'mıcırık aşı' sofralarda yerini almaya başl

Patlıcan yemeklerinde doyumsuz lezzet: Mıcırık aşı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da görev yapan kaymakamlarla görüştü

Taze pasta nasıl anlaşılır?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.