24 Ekim 2020 Cumartesi 18:55 | Son Güncelleme:
Denizlerdeki etkinliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak... P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor
AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan göre, Meltem-3 Projesi kapsamında P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Deniz Hava Filosu'nun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor."