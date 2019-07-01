Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? Kabotaj Bayramı mesajları bugün en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Her sene 1 Temmuz'da kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, denizciliği ve gemi işletmeciliğini ön plana çıkaran bilgi verici ve eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülkemizde İlk kez 1926 yılında kutlanmaya başladı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? Kabotaj Bayramı mesajlarına cevap arayan vatadanşlar cevapları haberimizde bulunuyor..

DENİZCİLİK CE KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.

1 TEMMUZ KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI

Denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçenler ile tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiasının ve halkımızın “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı”nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

Ülkemizin, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan etmiş olması münasebetiyle, 1 Temmuz tarihini “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, bütün denizcilerimize başarılar diliyorum.

Kurtuluş Savaşının denizlerdeki zaferi olan ve 19 Nisan 1926 tarihinde TBMM de kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren, 1.İzmir İktisat Kongresinde kabotaj hakkı kararını alan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen tüm vatan sevdalılarına şükranlarımızı sunuyor, Kabotaj Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, köklü geleneği ve büyük bir tarihi geçmişi olan Türk denizciliğinin gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize en içten selamlarımı iletiyor, bütün vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yıldönümünü kutluyorum.

Atamızın öncülüğünde 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu “Mavi Vatan”ımızın güvencesidir. Nice yıllara

Kabotaj hakkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin elde ettiği uluslararası önemli bir başarıdır. Bugün Türk denizcisinin rotasının, çağdaş ve müreffeh Türkiye idealine erişim rotası olduğunu takdirle izliyoruz. İnanıyoruz ki hiçbir rüzgar, hiçbir fırtına Türk denizcisini bu rotasından saptıramayacaktır. Kalbi, aklı ve ruhu aydınlık Türk denizcisi bu bilinçle her geçen gün daha da güçlenerek Türk Bayrağını, Dünyanın denizlerinde sonsuza dek şerefle dalgalandıracaktır. Bu duygularla Kabotaj Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Efendim monoton günlerimize renk katan mübarek kabotaj bayramınızı en içten dileklerle kutlarım, bize de dua edin…

Kurtuluş Savaşı sonrası denizlerdeki hâkimiyetimizin tasdiki niteliğindeki Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girerek denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan imkân ve zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılması sağlanmış, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı devletlerin denizlerimizdeki ticari hakimiyeti son bulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Kabotaj Bayramınız Kutlu Olsun.

Yabancı firmalar değil biz taşıyorsak bu Kabotaj hakkının sayesindedir. Okuyan herkese teşekkür eder, tekrardan kabotaj bayramınızı kutlarım.