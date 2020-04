Deniz Uğur dayısını koronavirüs nedeniyle kaybettiğini açıkladı! Oyuncu Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Deniz Uğur sosyal medya hesabından dayısını koronavirüs nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Deniz Uğur sosyal medyadaki paylaşımında, “Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Hepimizin canı çok yanıyor. İleri yaşta ve Koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu” ifadelerini kullandı. Deniz Uğur ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

“KORONAVİRÜS AİLEMİZDEN CAN ALDI”

Dayısı Cem Bayer’in fotoğrafını Instagram’dan paylaşan Deniz Uğur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı. Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı… Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Kovid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor. İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz. Hepimizin canı çok yanıyor… İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu… Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an… Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah’tan.”

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 Ankara doğumludur. Ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis'in torunudur, bu nedenle Ubıh ve Adige kökeni de vardır. Baba tarafından ise, dedesi Mustafa Kemal Atatürk‘ün sınıf arkadaşı Yümnü Uğur, babaannesi ise II. Abdülhamit'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında Yaz Evi dizisi ile yaşayan Deniz Uğur; Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Paramparça Aşklar, Ertelenmiş Hayatlar, Baba Oluyorum, Sahte Prenses, Hayatım Sana Feda, Yağmur Zamanı, Zümrüt, Benimle Evlenir Misin?, Yalan Dünya, Kurtlar Sofrası gibi bir çok projede rol almıştır. Deniz Uğur şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Seher Yılmaz karakterine hayat veriyor.

DENİZ UĞUR ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Zalim İstanbul (Seher Yılmaz) (TV Dizisi)

2018 – insanlık Suçu (Emel) (TV Dizisi)

2017 – Hep Yek 2 (Aslı) (Sinema Filmi)

2017 – Bir Deli Sevda (Alev) (TV Dizisi)

2017 – Kırgın Çiçekler (Macide) (TV Dizisi)

2015 – Kara Kutu (Canan) (TV Dizisi)

2015 – Detay (Duygu) (Sinema Filmi)

2014 – Gulyabani (Güneş) (Sinema Filmi)

2014 – B.O.K ‘bi o kalmıştı' (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2012 – Pamuk Prenses ve Avcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Bu Son Olsun (Nimet Hemşire) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Umutsuz Ev Kadınları (Gülşah) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Sanem) (TV Dizisi)

2009 – Oturak İmparatoru Recep (Sinema Filmi)

2009 – Evimde Uzaylı Var (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Deniz) (TV Dizisi)

2008 – Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Ertelenmiş Hayatlar (Gülfidan) (TV Dizisi)

2007 – Elveda (Sinema Filmi)

2007 – Baba Oluyorum (Canan) (TV Dizisi)

2006 – Sahte Prenses (Ceylan) (TV Dizisi)

2006 – Hayatım Sana Feda (Zeynep Başaran) (TV Dizisi)

2004 – Zümrüt (Melek Karahan) (TV Dizisi)

2004 – Yağmur Zamanı (Aslı) (TV Dizisi)

2001 – Mert Ali 2 (Ayla) (TV Filmi)

2001 – Benimle Evlenir Misin (Esra Şenoğlu) (TV Dizisi)

2001 – Bana Şans Dile (Yurdanur Hoca) (Sinema Filmi)

2000 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2000 – Mert Ali 1 (Ayla) (TV Filmi)

1999 – Kurtlar Sofrası (Ümit) (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Güldüren Cazibe (TV Dizisi)

1996 – Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema Filmi)

1993 – Yaz Evi (Nuran) (TV Dizisi)