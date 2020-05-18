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  3. MSB'den 19 Mayıs programı: 30 gemimiz 25 liman ziyareti icra edecek

MSB'den 19 Mayıs programı: 30 gemimiz 25 liman ziyareti icra edecek

MSB'den 19 Mayıs programı: 30 gemimiz 25 liman ziyareti icra edecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 30 gemimiz, 25 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.


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