Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Ankara'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması ile irtibatı bulunduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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