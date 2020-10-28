28 Ekim 2020 Çarşamba 08:56 | Son Güncelleme:
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
Son Dakika Haberleri.. Ankara'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması ile irtibatı bulunduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması ile irtibatı bulunduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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