Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'Harekata Hazırlık Eğitimleri'ni tamamladı
14 Haziran 2020 Pazar 15:46 | Son Güncelleme:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'Harekata Hazırlık Eğitimleri'ni tamamladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'Harekata Hazırlık Eğitimleri'ni tamamladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "Harekata Hazırlık Eğitimleri"ni 9-12 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Temel Deniz Harekat nevileri ve Amfibi Harekat eğitimlerine; 32 adet savaş gemisi, İnsansız Hava Aracı (İHA), deniz karakol uçakları ve helikopterler katıldı. Eğitimlerde, suüstü gemileri ve denizaltılar tarafından da fiili silah ve torpido atışları yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından eğitimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir" denildi.

Bahçeli'den Ayasofya açıklaması
Bakan Soylu net konuştu: Mağaraya hapsoldular!
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü
Gözaltına gelen polisler şaşkına döndü... ‘Ayıp be size‘
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor

Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor

2020'nin en popüler soğuk tatlıları ve içecekleri...

2020'nin en popüler soğuk tatlıları ve içecekleri...

Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görü

Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi