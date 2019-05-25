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  3. Deniz Kurdu Tatbikatı'nda Babaros Hayrettin Paşa'ya selam durdular

Deniz Kurdu Tatbikatı'nda Babaros Hayrettin Paşa'ya selam durdular

Deniz Kurdu Tatbikatı'nda Babaros Hayrettin Paşa'ya selam durdular

Deniz Kurdu Tatbikatına katılan gemilerden Barbaros Hayrettin Paşa'ya selam durduktan sonra Marmara Denizi'ne açıldılar.

Deniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan 4 gemi Boğaz'dan geçti. Karadeniz'de gerçekleştirilen tatbikatın ardından üslerine dönüşe geçen TCG Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. İstanbul Boğazı'nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu Beşiktaş yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular. Gemiler boğazdan geçerek Gölcük Donanma Komutanlığına gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

(DHA)

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