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  • Deniz denetim uçağı tespit etti... İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza!
07 Ekim 2020 Çarşamba 21:08 | Son Güncelleme:

Deniz denetim uçağı tespit etti... İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza!

Deniz denetim uçağı tespit etti... İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza!
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır."
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