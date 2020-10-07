07 Ekim 2020 Çarşamba 21:08 | Son Güncelleme:
Deniz denetim uçağı tespit etti... İstanbul Tuzla'da denizi kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza!
AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Tuzla'da denizi kirlettiği tespit edilen gemiye Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Tuzla'da deniz denetim uçağı ile tespit edilen kirliliğe yönelik Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde kirliliğe sebep olan gemi belirlenmiştir. İlgililere Çevre Kanunu uyarınca 1 milyon 361 bin 529 lira idari yaptırım uygulanacaktır."