Deniz Baykal domuz gribine yakalandı 

Burada yapılan tetkiklerde Baykal’ın halk arasında domuz gribi olarak bilinen Influenza virisüne yakalandığı açıklandı. Doktorları, tedavisine başlanılan ve serum verilen Deniz Baykal’ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Koca, doktorlardan da Baykal’ın genel durumu ile ilgili bilgi aldı. Başkan Erdoğan’da Baykal’ı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun‘ dedi.