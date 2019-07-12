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  3. Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? Dengir Mir Mehmet Fırat kaç yaşındaydı?

Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? Dengir Mir Mehmet Fırat kaç yaşındaydı?

Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir" Dengir Mir Mehmet Fırat kaç yaşındaydı"

Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? arama motorunda araştırılmaya başladı. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etmişti. Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? Dengir Mir Mehmet Fırat kaç yaşındaydı? diye merak edenler için işte yanıtı..

Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir? vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir kaç yaşındaydı? diye araştıranlar için işte yanıtı..

DENGİR  MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Babasının ismi Ali, annesinin ismi Münevver'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.

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