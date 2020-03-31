Denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik son dakika gelişmeleri haberde..

Denetimli serbestlik uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay “korona izni” verileceği duyuruldu. Yaşanan gelmelerin ardından denetimli serbestlik konusu gündeme geldi. Mahkum kişinin sosyal yaşamını devam ettirebilmesi yönünden çıkarılan denetimli serbestlik hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

Af yasasında bugün açık cezaevinde kalan mahkumlara 2 ay “korona izni” verileceği açıklandı. Peki denetimli serbestlik nedir? Yasa belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir.

Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ SON DAKİKA GELİŞMESİ

01.07.2016 tarih öncesinde işlenen suçlar için 2 yıl, bu tarihten sonra işlenen suçlar için denetimli serbestlik süresi bir yıldı. Şimdi yapılacak denetimli serbestlik düzenlemesi ile, bir kişi aldığı toplam cezanın 1/5’ini ceza evinde geçirdikten sonra geri kalanını denetimli serbestlikte geçirebilecek ve denetimli serbestlik süresi 3 yıl ile sınırlı kalacak. Yani bir diğer değişle denetimli serbestlik 3 yıla çıkartılmış olacak.

Bu duruma örnek verecek olursak;

4 Yıl ceza alan bir kişi tekerrür maddesi konulmuşsa 3 yılını, 58. Mad. konulmamışsa 2 yıl 8 ayını ceza evinde geçirecek. Ama denetimli serbestlik kanunu ile tekerrür suçlular cezalarının yaklaşık 216 gününü, tekerrür olmayanlar ise 192 gününü cezaevinde geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek.