'Denetimli mahkum' ormanları

Yelda GÖKDAĞ

Adalet Bakanlığı’na bağlı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı 2017 yılında ‘Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi’ni hayata geçirdi. Aynı yıl içinde 14 bin 630 yükümlü Türkiye genelinde 424 bin 721 fidan dikip 569 bin 493 ağaca bakım yaptı. 2018 yılında da 25 bin 484 yükümlü 516 bin 52 fidan dikerken, bakım yapılan ağaç sayısı 1 milyon 211 bin 933 oldu.

326 ORMAN KURULDU

2019 yılında ise toplam 40 bin 866 yükümlü 620 bin 533 fidanın dikimini, 917 bin 659 ağacın da bakımını üstlendi. Açık ceza infaz kurumlarındaki mahkumlarla denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin çalışmasıyla bu zamana kadar ‘326 Adalet Ormanı’ oluşturuldu. Türkiye genelindeki bu ormanlara 634 bin 649 fidan dikimi yapıldı. Bu ağaçlardan 573 bin 123’ünün yaşadığı öğrenildi. Öte yandan yol kenarı, okul ve kurum bahçeleri gibi alanlara da 113 bin 590 fidan dikimi, 32 bin 776 ağaca bakım yapıldı. Böylece son üç yılda hükümlüler toplam 2 milyon 310 bin 13 ağaç dikip, 3 milyon 251 bin 293 ağacın da bakımını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’Yİ YEŞERTİYORLAR

Adalet Bakanlığı’nın projesi kapsamında 3 yılda yaklaşık 400 bin hektarlık alan yeşillendirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında da geçen yıl 11 Kasım’da 11 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu.