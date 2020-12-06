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  • Denetimlerde kuş uçurtulmuyor: Polisten kaçan sürücü drone sayesinde yakalandı
06 Aralık 2020 Pazar 00:43 | Son Güncelleme:

Denetimlerde kuş uçurtulmuyor: Polisten kaçan sürücü drone sayesinde yakalandı

Denetimlerde kuş uçurtulmuyor: Polisten kaçan sürücü drone sayesinde yakalandı
DHA

Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçan sürücü, drone sayesinde yakalandı. Çıkmaz sokakta yakalanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden bir sürücü polis ekiplerini görmesinin ardından kaçtı. Uygulamadan kaçan sürücü, drone'ların devreye girmesiyle kısa sürede yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, akşam saatlerinde kentin farklı bölgelerinde uygulama yapmaya devam etti.

Sürücülere yönelik yapılan uygulamada, izni olmadan sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında, bir sürücü polis ekiplerini görmesinin ardından uygulama noktasına gelmeden bölgeden kaçtı. Aracı fark eden ekipler harekete geçerken, devreye drone eğitimli memur girdi.

Ekiplerin drone ile tespit ettiği sürücü, aracıyla bir çıkmaz sokakta kaldı.

Yakalanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

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