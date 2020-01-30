Denetimden geçen bina ayakta kaldı

ANKARA

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, AKŞAM’a yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 758 bin 838 bina ve toplamda 1.157.677.727 metre kare alanın, Çevre ve Şehircik Bakanlığı’ndan izin alınarak denetlendiğini söyledi. Bu denetimlerin, bin 721 yapı denetim firması, 319 laboratuar firması, 29 bin 969 uzman mimar- mühendis ve 64 bin 863 yardımcı kontrol elemanı mühendis tarafından yapıldığını anlattı. Şahin, “6,8 büyüklüğündeki depremde yapı denetim hizmeti almış binalarımız herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmamıştır” dedi. Şahin, Elazığ’da 2 bin 576, Malatya’da ise bin 963 binanın uzman mühendislerce denetlendiğini belirterek, özetle şu tespitlerde bulundu:

HASAR: STATİK KUSUR

“Deprem bölgelerinde yapılan incelemeler sonucunda yapılarda meydana gelen hasarların, kusurların zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem sorunlarıyla ve teknik kusurlardan ortaya çıktığı belirlendi. Binalarda oluşan en büyük aksaklık ise statik sistemden kaynaklanan durumlar. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğin gördüğü en büyük sıkıntılardan biri kurallara uyulmayarak taşıyıcı sistem elemanlarında etriyelerin yeterli sıklıkta yerleştirilmemesi büyük bir hatadır.”

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ YAPTIRANLARIN SAYISI ARTIYOR

İstanbul’da beklenen depremin korkusuyla yaşayan vatandaşların, “Deprem Dayanıklılık Testi” yapan firmalara başvuruları arttı. Bir günde tamamlanan testler sonucunda hazırlanan raporda, evinizin depreme dayanıklı olup olmadığı sonucu çıkıyor. Uzmanlar İstanbul’da şu anda 600 bin adet binadan 400 bininin güvenli olmadığına dikkat çekti.

İSTANBUL’DAKİ KONUTLARIN YÜZDE 67’Sİ DASK’TA

İstanbul’daki konutların yüzde 67’si zorunlu deprem sigortası kapsamında. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, “Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesinde. İstanbul’daki poliçe adedi 2.5 milyona ulaştı” diye konuştu.