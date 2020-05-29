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  3. Demokratlar Platformu TELE 1 kanalı önünde siyah çelenkli protesto yaptı
29 Mayıs 2020 Cuma 18:45 | Son Güncelleme:

Demokratlar Platformu TELE 1 kanalı önünde siyah çelenkli protesto yaptı

Demokratlar Platformu TELE 1 kanalı önünde siyah çelenkli protesto yaptı

Demokratlar Platformu üyesi bir grup, televizyon programında merhum başbakan Adnan Menderes'e yönelik sözlerinden dolayı gazeteci Merdan Yanardağ'a tepki gösterdi. Demokratlar Platformu Genel Başkanı Harun Hınız, yaptığı açıklamada darbeye giden süreçte de Menderes'e yönelik algı operasyonları yapıldığını ve bunun devam ettiğini söyledi.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmeni olduğu Seyrantepe'de bulunan TELE 1 kanalının önünde toplanan grup, giriş kapısına siyah çelenk bıraktı.

Star.com.tr'de yer verilen habere göre, gruptakiler, Yanardağ'ın 1950-60 yıllarında başbakanlık yapan ve 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yeni adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olan Yassıada'daki yargılamalar sonucunda idam edilen Adnan Menderes'e yönelik sözlerini kınadı.

Demokratlar Platformu Genel Başkanı Harun Hınız, burada yaptığı açıklamada darbeye giden süreçte de Menderes'e yönelik algı operasyonları yapıldığını ve bunun devam ettiğini söyledi.

Hınız, gazeteci Merdan Yanardağ'ın 27 Mayıs'taki televizyon programında Menderes'e yönelik sarf ettiği sözleri kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İsteseydik, ülkemizin ve dünyanın olağanüstü gündemi olmasaydı 10 binleri buraya toplayarak çok daha şiddetli bir gösteri düzenleyebilirdik. Ama biz demokrasiden, insan haklarından yana, hiç kimseyi kırmadan-incitmeden sadece şehit başvekilimize yapılan iftiraları kınamak ve siyah çelengi bırakmak için buraya geldik. Kendilerini protesto ediyoruz."

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.


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