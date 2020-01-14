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  3. Demirtaş'ın kitaplarını İBB satıyor

Demirtaş'ın kitaplarını İBB satıyor

Demirtaş'ın kitaplarını İBB satıyor

İBB, PKK üyeliğinden tutuklu Demirtaş’ın kitaplarını Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nda satmaya başladı.

Göreve geldikten sonra yaptığı bir konuşmada terörden tutuklu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmek istediğini ve özgürlüğüne kavuşması gerektiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir adım daha geldi. 

AÇIKLAMA GELMEDİ

Önceki akşam yaşanan tiyatro skandalının ardındna cezaevinde kitap yazan Selahattin Demirtaş’ın ‘Seher’ ve ‘Devran’ adlı kitapları, İstanbul Büyükşehir’e ait Kültür A.Ş. bünyesindeki istanbulkitapcisi.com’da satışa sunuldu. Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan karar için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve daire başkanlığı sessizliğini koruyor.

TERÖRİSTE İTHAF MI?

Selahattin Demirtaş’ın “Seher” isimli kitabını, 13 Mart 2016’da Ankara’da otobüs duraklarına gerçekleştirilen 36 masumun öldüğü, 344 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist Seher Çağla Demir’e ithaf ettiği iddia edilmişti.

İMAMOĞLU’NA TEPKİ YAĞIYOR

Hürriyet yazarı Nedim Şener, İmamoğlu’na sert tepki göstererek şehitlerin kemiklerini sızlatıldığını ifade etti:  “Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, tiyatro ile kitap ile şiir ile türkü ile yavaş yavaş alışacaksınız. Bir gün şehitleri hatırlayıp, “ben neyi alkışlıyorum’ dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak.”


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