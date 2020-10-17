Demirtaş HDP'de zorla istifa ettirildi

HDP'nin terör örgütü PKK ile bağını koparmamasına parti içinden de tepkiler yükselmeye başladı. Görevden alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in eleştirilerinin ardından eski milletvekili Altan Tan da HDP’nin “Türkiyelileşme” adı altında marjinal sola teslim olduğunu söyledi. Selahattin Demirtaş’ın HDP’nin eş başkanlığından zorla istifa ettirildiğini belirten Altan Tan AKŞAM’a şu açıklamaları yaptı:

SOLA TESLİM OLDU



Silahla demokratik mücadele yan yana gitmez. HDP bu konuda bir karar verecek. Çok açık ve net şekilde duruşunu beyan edecek ve demokratik duruşunun dışına çıkmayacak. Türkiyelileşmek marjinal sol gruplara teslim olmak değil. Çünkü bu Türkiye değil. HDP marjinal sola selam vermesin demiyoruz ama 83 milyon da marjinal sol değil. HDP eğer Türkiye partisi olmak istiyorsa önce Kürtlerin bütün renkleriyle barışılacak.”

EKİBİ DE ALINDI



“Selahattin Demirtaş son zamanlarda izole edildi parti içinde. Bir emrivaki ile genel başkanlıktan zorla istifa ettirildi. Partinin baskısıyla istifa ettirildi. Selahattin Bey’in şoföründen danışmanına kadar onunla yakın çalışan ne kadar kişi varsa görevine son verildi. Madem özgürlüğünü istiyorsunuz neden istifa ettirdiniz Demirtaş’ı partiden? Ve neden ilk iş en yakın çalışma arkadaşlarının görevine son verdiniz?”