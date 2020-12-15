Demet Akalın'dan Bir Zamanlar Çukurova paylaşımı... 'Ne kadar zor şartlar altında çekiyorlar'

Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı Demet Akalın, ATV'de ekrana getirilen başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi yakından takip etmeye devam ediyor.

Şimdilerde sunuculuk da yapan Demet Akalın, Instagram hesabından Bir Zamanlar Çukurova dizisine ait kamera arkası görüntüleri paylaştı. Akalın, yaptığı paylaşıma 'Ne kadar zor şartlarda çekim yapıyorlar. Aldıkları reytingi sonuna kadar hak eden bir ekip. Helal olsun' notunu ekledi.

Demet Akalın'ın Bir Zamanlar Çukurova paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görürken kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları 'Hakikaten ne kadar zormuş gerçekten benim güzel dizim hiç kaçırmadan izlerim her hafta.' ve 'Çok güzel bir dizi bu sezon final yapmasınlar' gibi yorumlarda bulundu.