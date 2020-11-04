Delege ne demek? ABD delege sayısı ve önemi nedir?

ABD delege sayısı ve önemi gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD Başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de Başkanlık Seçimleri, iki aşamalı olarak yürütülüyor. ABD vatandaşları sandığa giderek kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegelere oy veriyor. Halkoyuyla seçilen delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor. Peki, delege ne demek? ABD delege sayısı nedir?

DELEGE NE DEMEK?

Delege, kendisine devleti ya da halkı ya da bir kuruluşu, kurumu temsil yetkisi verilerek bir yere, bir toplantıya gönderilen kimse anlamına geliyor. Ayrıca, parti, sendika, dernek gibi kuruluşlarda, üst toplantılara katılma yetkisi verilen seçilmiş kimseye delege adı veriliyor.

ABD DELEGE SAYISI VE ÖNEMİ

ABD Başkanlık Seçimlerinde en fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan "Başkan" seçilecek. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.

ABD Başkanlık Seçimlerinde delege sayısı daha önem arz ettiği için ülke genelinde en fazla oyu kazanan adayın başkan seçilemediği durumlar da yaşanabiliyor. Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, 2016 yılında ülke genelinde Donald Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almasına karşın yeterli delege sayısına sahip olamadığı için seçilememişti.