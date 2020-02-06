Dehşet veren görüntüler İstanbul'dan! Defalarca tekme attı

Olay, geçen pazartesi saat 14.30 sıralarında Göktürk Mahallesi'ndeki bir sitenin tellerle çevrili basketbol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahaya hapsettiği sokak köpeğine defalarca tekme attı. Sahanın kapısına yönelen köpeğe tekme atmaya devam eden saldırgan daha sonra kapıyı açarak sahadan çıktı.

Yaralı köpeği gören site sakinleri güvenlik kameralarını seyretti. Site sakinleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

(DHA)