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  3. Zeytinburnu'nda balkondan düşen bebek yaralandı

Zeytinburnu'nda balkondan düşen bebek yaralandı

Zeytinburnu'nda balkondan düşen bebek yaralandı

Zeytinburnu'nda balkondan düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki bebek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam, 1,5 yaşındaki Umut Ayatlı, Çırpıcı Mahallesi 3. Taşocağı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın ikinci katındaki evin balkonundan düştü.

Çevredekiler bebekle ilgilenirken, sağlık ekiplerine haber verildi. Umut Ayatlı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Balkondaki sandalyeye çıkıp buradan aşağı düştüğü belirtilen Ayatlı'nın tedavisi sürüyor.

Bu arada, bebeğin balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bebeğin hızla yere düşmesi ve sonrasında çevredeki vatandaşların bebekle ilgilenmesi yer alıyor. 

(AA)

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