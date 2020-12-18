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  • Define ararken canından oluyordu: 30 metrelik kuyuya düştü
18 Aralık 2020 Cuma 23:07 | Son Güncelleme:

Define ararken canından oluyordu: 30 metrelik kuyuya düştü

Define ararken canından oluyordu: 30 metrelik kuyuya düştü
İHA

Çatalca'da iddiaya göre define arayan 5 arkadaştan biri 30 metrelik kuyuya düştü. AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile kurtarılan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çatalca'da define arayan 5 arkadaştan biri 30 metrelik kuyuya düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen kişi tedavi altına alındı.

İHA'da yer alan habere göre, olay, Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin S. 5 arkadaşı ile birlikte bölgede define aramak için çalışma yapmaya başladı. Bu sırada Hüseyin S. bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kuyuya düştü. Diğer arkadaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kuyuda mahsur kalan kişiyi kurtarmak için hummalı bir çalışma yaptı. Ekipler kurdukları halat sistemi ile 30 metre derinlikte bulunan kişiyi yukarı çekti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Hüseyin S. arazi aracı ile en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.

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