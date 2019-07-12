DEAŞ'lılar esnafı haraca bağlamış

Özden ve diğer örgüt üyelerinin, bulundukları bölgede esnafı ‘işyerlerinizde saldırırız’ diye korkutup haraca bağladıkları ortaya çıktı. Özden’in, bir fırından daha önce seri numaraları alınan 3 bin 500 liralık haracı alırken, suçüstü yakalandığı bildirildi. Operasyonda baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda da; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 dolu fişek, bir adet kurusıkı tabancanın yanı sıra örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 lira nakit paraya da el konuldu.