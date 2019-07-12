DEAŞ'lılar esnafı haraca bağlamış
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik, polis ve MİT’in ortak düzenlediği operasyonda örgütün sözde ‘Adana Emiri’ Mahmut Özden’in de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.
Özden ve diğer örgüt üyelerinin, bulundukları bölgede esnafı ‘işyerlerinizde saldırırız’ diye korkutup haraca bağladıkları ortaya çıktı. Özden’in, bir fırından daha önce seri numaraları alınan 3 bin 500 liralık haracı alırken, suçüstü yakalandığı bildirildi. Operasyonda baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda da; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 dolu fişek, bir adet kurusıkı tabancanın yanı sıra örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 lira nakit paraya da el konuldu.