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  • DEAŞ'lı teröristin üzerinde ele geçirilen flaş bellekten örgüte ait saldırıların görüntüsü çıktı
16 Eylül 2020 Çarşamba 16:33 | Son Güncelleme:

DEAŞ'lı teröristin üzerinde ele geçirilen flaş bellekten örgüte ait saldırıların görüntüsü çıktı

DEAŞ'lı teröristin üzerinde ele geçirilen flaş bellekten örgüte ait saldırıların görüntüsü çıktı
AA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan'ın üzerinde ele geçirilen flaş bellek incelendi. Bellekte, örgütün gerçekleştirdiği saldırılar ile örgüt propagandası yapılan anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflar bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan'ın üzerinde ele geçirilen flaş bellekte, örgüte ait görüntü ve fotoğraflara ulaşıldı. İncelemede, flaş bellekteki bazı videolarda, terör örgütü üyelerine silahlı eğitim verildiği, örgütün gerçekleştirdiği eylemler ile örgüt propagandası yapılan anlara ilişkin kayıt ve fotoğrafların yer aldığı görüldü.

AA'da yer alan habere göre, bellekte yer alan "Ninova" isimli videoda, canlı bomba saldırılarının nasıl yapıldığına ve henüz yeri belirlenemeyen bir alana drone aracılığıyla gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görüntüler bulundu.

"Yüzyıllardır-Terkedilmiş-Bir-Vacip" isimli videoda ise ABD'nin ölü ele geçirdiğini duyurduğu DEAŞ elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin camide verdiği vaaz ile örgütün eylemlerinden sonra teröristlerin sözde bayraklarıyla kutlama yaptığı anların yer aldığı tespit edildi.

Flaş bellekte ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın sözde marşlarının da bulunduğu belirlendi.

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