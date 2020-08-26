DEAŞ'lı terörist otelde yakalandı

Gaziantep’ten eylem için H.S’nin gönderildiğini belirleyen Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, teröristin kaldığı Küçükçekmece’deki oteli takibe aldı. İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığı belirlenen H.S’nin hareketlendiğini tespit eden ekipler otele baskın yaptı. Odada Kalaşnikof silahla 5 şarjör ele geçirildi. Otel odasında ayrıca 150 tane de fişek ele geçirildi. DEAŞ’lı terörist H.S.’nin İstiklal’de halkın yoğun saatlerde silahlı eylem planladığı tespit edildi.

Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı otelde yakalandı.