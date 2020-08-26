26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:
DEAŞ'lı terörist otelde yakalandı
- DEVRİM TOSUNOĞLU
İstanbul İstihbarat Şube ekipleri, DEAŞ'ın kentte kanlı bir eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.
Gaziantep’ten eylem için H.S’nin gönderildiğini belirleyen Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, teröristin kaldığı Küçükçekmece’deki oteli takibe aldı. İstiklal Caddesi’nde keşif yaptığı belirlenen H.S’nin hareketlendiğini tespit eden ekipler otele baskın yaptı. Odada Kalaşnikof silahla 5 şarjör ele geçirildi. Otel odasında ayrıca 150 tane de fişek ele geçirildi. DEAŞ’lı terörist H.S.’nin İstiklal’de halkın yoğun saatlerde silahlı eylem planladığı tespit edildi.
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı otelde yakalandı.