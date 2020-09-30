DEAŞ'lı terörist itiraf etti: Mahmut Özden'e ‘ayda bir defa saldırın' talimatı verildi

Adana’da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan terörist İ.K., etnik pişmanlıktan faydalanmak isteyerek itirafçı oldu. Örgüt mensuplarıyla kentte aktif faaliyetlerde bulunduğunu belirten terörist, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’e gönderilen talimatları anlattı.

AA’da yer alan habere göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte terör örgütü DEAŞ adına aktif faaliyette bulundukları gerekçesiyle tutuklanan İ.K. ve E.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÖRGÜTÜN PLANLADIĞI SALDIRILARI ANLATTI

Mahmut Özden’e 2019’un nisan veya mayıs aylarında yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından ‘ayda bir defa saldırı’ yapılması yönünde DEAŞ mühürlü yazı gönderildiğini aktaran İ.K., şunları kaydetti:

Bu talimat doğrultusunda 'Yamaçlı Grubu' tarafından Adana'da bekçilere ve turistik bir otele eylem yapılması planlandı. Turistik otel basılarak oteldeki yabancı turistler rehin alınacaktı. O dönem Suriyeli fırıncılara tehdit ve darp suçlamasıyla 'Yamaçlı Grubu'na yönelik operasyon yapıldı.”

“Mahmut Özden'in de bulunduğu çok sayıda grup üyesi tutuklandı” diyen itirafçı terörist açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bundan dolayı bekçilere ve turistik bir otele yönelik planlanan eylem yapılamadı. Bu eylemler örgüt üyesi A.A, M.K, G.K, U.G. ve H.K. tarafından gerçekleştirilecekti. O dönem normalde DEAŞ ilkelerine göre erkek örgüt mensuplarının sakallarını kesmeyip uzatmaları şartken, bu kişiler sakallarını keserek farklı bir fiziki görünüm içerisine girmişlerdi.”

Örgütteki faaliyeti nedeniyle pişman olduğunu ifade eden İ.K. ile diğer sanık E.M'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.