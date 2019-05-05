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  3. DEAŞ'lı terörist Erzincan'da yakalandı

DEAŞ'lı terörist Erzincan'da yakalandı

DEAŞ'lı terörist Erzincan'da yakalandı

DEAŞ terör örgütü mensubu 1 şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğünce 3 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanamayan Irak uyruklu A.S.M isimli şahsın, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli istihbari çalışma neticesinde Erzincan istikametine geldiği tespit edildi. 

Ekipler tarafından alınan istihbarat doğrultusunda Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Erzincan'ın Refahiye ilçe girişinde uygulama noktası kuruldu. 

Uygulama noktasına araçla girdiği esnada durdurulan Irak uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu A.S.M isimli firari şahıs, polis ekiplerince yakalandı. 

Aynı araçta bulunan ve DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olabileceği düşünülerek, gözaltına alınan Irak uyruklu A.D.S, A.H.H, T.A.S, H.S.M, ve M.A.S. isimli 5 şüpheli şahıs hakkında ise güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise; “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi. 

İHA 

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