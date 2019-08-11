DEAŞ'lı terörist Adana'da tutuklandı

Soner KAN / Adana

Örgüt içerisinde ‘Ebu Cendel’ kod adını kullanan Humeyş’inin, 2018 yılı Eylül ayında Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yaptığı ortaya çıktı. Örgüt tarafından özel olarak yetiştirilip, askeri ve dini eğitim aldığı tespit edilen Humeyş’in, Bixi ve Kaleşnikof gibi ağır makineli silahlar konusunda da aldığı eğitimler sonrasında uzmanlaştığı öğrenildi. Humeyş’inin, terör örgütü adına 2017-2018 yılları arasında tam bir yıl boyunca Suriye’nin Rakka bölgesindeki çatışmalarda aktif bir rol üstlendiği belirlendi. Yine örgüte katılan babası ve iki kardeşini çıkan çatışmalarda kaybettiği ortaya çıkan Kenan Humeyş tutuklandı.