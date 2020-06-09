DEAŞ'lı terörist Adana'da 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu sanık W.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık W.K, ''Ben DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Örgütün silahlı eylemlerine katılmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer celse dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık W.K'nin tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AA