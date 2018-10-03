DEAŞ'ın vahşetinin çocuk tanığı gözünü Türkiye'de açtı

DEAŞ'lı teröristlerce, gözlerinin önünde arkadaşlarının kafalarının kesildiğine, birçok kişinin kırbaçla öldüresiye dövüldüğüne şahit olan Musullu ailenin 12 yaşındaki üyesi Mahmud Abdulethem Hamid de savaşın izlerini tek gözünde ve vücudunun çeşitli yerlerindeki izlerde taşıyor.

DEAŞ'lı teröristlerce yola döşenen bombanın patlaması sonucunda tek gözünde büyük ölçüde görme kaybı meydana gelen Mahmud Abdulethem Hamid, Türkiye'de yapılan operasyonla tekrar görmenin sevincini yaşıyor.

- "Önce Allah'a şükrediyorum"

Mahmud Abdulethem Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği dönemde yaşadıklarını anlattı.

DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle sürekli evlerini ve yerlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Hamid, teröristlerden kaçarken yanlarındaki bir kişinin ayağının düzeneğin bağlı olduğu misinaya takılmasıyla bombanın patladığını söyledi.

Bombadan dağılan parçalardan korunmak için sırtındaki çantayı çıkartarak yüzüne doğru tuttuğunu ifade eden Hamid, vücudunun her yerine parçaların saplandığını, kan içinde kaldığını, bir gözünün görmediğini aktardı. Hamid, "Her tarafıma demir gibi parçalar saplanmıştı. O anda bağırmaya başladım. Artık göremiyordum." diye konuştu.

Irak'ta hastanede ameliyat için gerekli cihazlar olmadığından Irak Sağlık Bakanlığının Türkiye ile temas kurduğunu aktaran Hamid, bir yıl sonra Türkiye'ye şifa bulmaya geldiklerini söyledi. Hamid, ameliyatın ardından sağlığının iyi olduğuna ve tekrar görmeye başladığına, kornea naklini beklediğine işaret ederek "Bugün daha iyi görebiliyorum. Bunun için önce Allah'a şükrediyorum ve sonra Türkiye'ye ve Türk hekimlerine teşekkür ediyorum." dedi.

- "Çocukluğumu istiyorum"

Hamid, çocukluk anılarının her anında savaş olduğunu vurgulayarak "Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey, bombalar ve ölen insanlar. Tüm bunları gözlerimizle gördük, bomba, kan ve ölüm dışında bir şey hatırlamıyorum. Akrabalarımı kaybettim, arkadaşlarım öldü." diye konuştu.

Gelecekte futbolcu olmayı hayal ettiğini ve tek dileğinin ise barış olduğunu belirten Hamid, hiç kimsenin teröre destek vermemesi gerektiğini söyledi. Hamid, "Çünkü, bir DEAŞ'lı varsa ve o polise bildirilmiyorsa DEAŞ hep olur. Herkes karşı durmalı. Terörün tamamen silinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eskiden okula gittiğini, arabalarıyla gezebildiklerini ama bunların hiçbirini artık yapamadıklarını ve eski günlerini çok özlediğini dile getiren Hamid, "Çocukluğumu istiyorum. Artık hayatımı her çocuk gibi yaşamak, arkadaşlarımla olmak, futbol oynamak istiyorum. Hayatımı eskisi gibi güzel yaşamak istiyorum." diyerek duygularını aktardı.

- "Bunların İslam ile alakası yok"

Iraklı Mahmud Abdulethem Hamid'in babası Abdulethem Hamid Yunus da DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği dönemde sık sık teröristlerle karşı karşıya kaldıklarını anlatarak "DEAŞ'ın içinde her milletten insan var. Bunların İslam'la da alakası yok. Çoğu 18 yaşının altında. Bize yasaklardan bahsediyor ama kadınlara tecavüz ediyor, içki içiyorlardı." dedi.

DEAŞ'lı teröristlerce atılan bomba sonucunda evlerinin yıkıldığını, arabalarının yakıldığını söyleyen Yunus, bugüne kadar aynı sebepten dolayı 11 kez ev değiştirdiklerini aktardı. Yunus, şöyle devam etti:

"DEAŞ'lı teröristler, su kullanmamıza izin vermiyorlardı. Bir gün su almaya gittiğimde elimi kesmekle tehdit ettiler. Bir başka gün ise bir DEAŞ'lı kapımızı çaldı ve namaz kılıp çıkacağını söyledi. İçeri girdi, silahını yanına koydu ve namazını kıldı ve çıkarken evimize bomba yerleştirmişti. Yine DEAŞ'lı teröristler bir gün bir eve geldi, odaları koklayarak sigara içilip içilmediğini kontrol etti. Teröristler, koku aldıklarında adamı evden çıkartarak kırbaçlamaya başladı, adam tepki gösterince de herkesi topladılar ve gözlerimizin önünde kafasını keserek öldürdüler. Birçok akrabamız da DEAŞ tarafından öldürüldü."

Yıllarca kaçmayı denediklerini ama teröristlerce döşenen mayınlar yüzünden Irak Ordusu kontrolündeki güvenli bölgeye geçemediklerini belirten Yunus, yavaş yavaş ilerlediklerini ve bir süre sonra güvenli bölgeye yaklaştıklarını söyledi. Yunus, "Artık güvenli bölgeye çok yaklaşmıştık. Herkes koşmaya başladı. O sırada yanan bir arabanın yakınında geçerken yaşlı bir adamın ayağı, düzenekli bombaya bağlı bir misinaya takıldı ve bomba patladı. Bombanın içinde çakmak taşları varmış. Benim de çocuğum ağır yaralandı." diye konuştu.

- "Oğlumun sağ gözüne saplanan parçaları çıkaramadık"

Bir anda kanlar içinde kaldığına ve patlamayla sıçrayan çakmak taşlarının oğlunun vücudunun her yerine saplanarak çok sayıda yara açtığına dikkati çeken Yunus, şunları söyledi:

"İlk yardım yoktu, bizimle birlikte kaçan eski bir sağlık çalışanı müdahale etti. Cımbız gibi bir şey kullanarak çok derindeki parçaları tek tek çıkarmaya çalıştı. Narkoz olmadığı için oğlum Mahmud çok acı çekti. Sağ gözüne saplanan parçaları çıkaramadık. Gözündeki parçalar da vücudunda kalan çoğu parçayla birlikte bir ay boyunca olduğu yerde kaldı. Patlamanın üzerinde bir ay geçtikten sonra ancak ilk tıbbi yardımı alabildik. Patlamada, kızım da yaralandı, kızımın yüzündeki şarapnel parçalarını da ben çıkardım. Bir ay sonra Irak Ordusu tarafından kurtarıldık."

Vahşete tanık olan çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu ve 5 yıldır okula gidemediklerini vurgulayan Yunus, bir yıl boyunca çocuğunun gözündeki sorun nedeniyle Irak'ta doktora gittiklerini ama bir sonuç elde edemediklerini ve son olarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Yunus, "Her şeyimizi kaybettik, elimizde sadece sağlığımız kaldı. Türkiye'ye şifa bulmaya geldik. Oğlumu ameliyat ettiler, şimdi çok daha iyi. Türkiye'ye minnet borçluyuz." dedi.

- Kornea nakli yapılacak

Dünya Göz Hastanesi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, Mahmud Abdulethem Hamid'in sağ gözünün korneasında büyük bir yara bulunduğunu ve arkasındaki dokuların da yapışık olduğunu ifade ederek göz bebeği yapılarak görme yetisinin sağlanması için Hamid'i ameliyat ettiklerini anlattı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Önol, tedavinin şu anda tamamlandığını ancak kornea nakli için de girişimde bulunulacağını kaydetti.

(AA)