DEAŞ'ın uyuyan hücresi çökertildi

Suriye’deki çatışmalarda aktif rol alıp, örgütün dağılma süreciyle Türkiye’ye sığınmacı kılığında girip, kendilerini gizlemeyi başaran 5 Suriyeli, özel harekatın da desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalandı. Kapalı kapılar ‘koçbaşı’ ile kırılarak açıldı; girilen evler didik didik arandı. Evlerden çıkan örgütsel doküman ve dijital materyaller de incelemeye alındı.