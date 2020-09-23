23 Eylül 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:
DEAŞ'ın uyuyan hücresi çökertildi
- SONER KAN
Adana'da polis, terör örgütü DEAŞ'ın, kanlı saldırılar için emir ve talimat bekleyen 5 kişilik uyuyan hücresini çökertti.
Suriye’deki çatışmalarda aktif rol alıp, örgütün dağılma süreciyle Türkiye’ye sığınmacı kılığında girip, kendilerini gizlemeyi başaran 5 Suriyeli, özel harekatın da desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalandı. Kapalı kapılar ‘koçbaşı’ ile kırılarak açıldı; girilen evler didik didik arandı. Evlerden çıkan örgütsel doküman ve dijital materyaller de incelemeye alındı.