DEAŞ’ın sözde kurucu üyesi 2 kişi, Sakarya'da yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen kararlı operasyonlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre terör örgütü DEAŞ’ın Irak ülkesi Ramadi bölgesine ilk girdiği dönemde örgüt mensuplarını karşılayan, terör örgütü tarafından kurucu üye ilan edilen ve birçok eylemin kararını verdikleri belirlenen 2 şahsın, Sakarya'da olduğunu öğrenen polis ekipleri operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)