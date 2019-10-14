Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8997
  • 6,5104
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. DEAŞ yöntemiyle saldırıyorlar

DEAŞ yöntemiyle saldırıyorlar

DEAŞ yöntemiyle saldırıyorlar

PKK/YPG, işgal ettiği okul ve hastane binalarından Türkiye’de sivillerin bulunduğu yerleşimlere roketle saldırıyor. Aynı yöntemi Fırat Kalkanı harekâtında DEAŞ da kullanmıştı.   

Terör örgütü YPG/PKK sınır hattında sivilleri doğrudan hedef alan DEAŞ tarzı saldırılar düzenlemeye başladı. Saldırılarda 3 günde aralarında bebekler çocuklar ve kadınların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu. 200 kişi de yaralandı. YPG, Suriye tarafında, sınırımıza yakın bölgelerde işgal ettiği bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye’deki sivil yerleşim yerlerine roketle saldırıyor. 

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör örgütü DEAŞ da Gaziantep ve Kilis sınırına yakın bölgelere, Suriye tarafında işgal ettiği okul ve hastane binalarından roket ve havanlı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sınır hattı teröristlerden tamamen temizleninceye kadar sürmüştü. Saldırılarda 27 sivil şehit olmuş, 150 kişi de yaralanmıştı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçını kesti!
Mert Fırat'tan çocuk açıklaması
Seren Serengil'in keyfi yerinde
Bengü kızı Zeynep için şimdi de bunu yaptı!

Anlamlı yanıt... Denktaş videosuna beğeni yağdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkesi şaşkına çeviren gelişme! Bir Recep Sert portresi...