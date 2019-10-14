DEAŞ yöntemiyle saldırıyorlar

Terör örgütü YPG/PKK sınır hattında sivilleri doğrudan hedef alan DEAŞ tarzı saldırılar düzenlemeye başladı. Saldırılarda 3 günde aralarında bebekler çocuklar ve kadınların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu. 200 kişi de yaralandı. YPG, Suriye tarafında, sınırımıza yakın bölgelerde işgal ettiği bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye’deki sivil yerleşim yerlerine roketle saldırıyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör örgütü DEAŞ da Gaziantep ve Kilis sınırına yakın bölgelere, Suriye tarafında işgal ettiği okul ve hastane binalarından roket ve havanlı saldırılar düzenlemişti. Saldırılar sınır hattı teröristlerden tamamen temizleninceye kadar sürmüştü. Saldırılarda 27 sivil şehit olmuş, 150 kişi de yaralanmıştı.