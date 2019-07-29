DEAŞ tehdidiyle günde 3 bin 500 TL haraç
Adana’da kendini sözde DEAŞ emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülen Mahmut Ö. tutuklandı.
Aynı operasyonda yakalanan 12 kişi daha cezaevine gönderilirken, 5 şüpheliye ev hapsi ve yurtdışı yasağı uygulandı. Daha önceki DEAŞ operasyonlarından 6 kez gözaltına alınıp bırakıldığı öğrenilen Mahmut Ö.’nün DEAŞ’ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterip korkuttuğu ortaya çıktı.