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  3. DEAŞ tehdidiyle günde 3 bin 500 TL haraç

DEAŞ tehdidiyle günde 3 bin 500 TL haraç

DEAŞ tehdidiyle günde 3 bin 500 TL haraç

Adana’da kendini sözde DEAŞ emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülen Mahmut Ö. tutuklandı.

Aynı operasyonda yakalanan 12 kişi daha cezaevine gönderilirken, 5 şüpheliye ev hapsi ve yurtdışı yasağı uygulandı. Daha önceki DEAŞ operasyonlarından 6 kez gözaltına alınıp bırakıldığı öğrenilen Mahmut Ö.’nün DEAŞ’ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterip korkuttuğu ortaya çıktı.

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