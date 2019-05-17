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  3. DEAŞ şüphelisi baba-oğul gözaltına alındı

DEAŞ şüphelisi baba-oğul gözaltına alındı

DEAŞ şüphelisi baba-oğul gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu Muhammed E. (54) ile oğlu S.E. (17) gözaltına alındı.

Tarsus'ta istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 DEAŞ şüphelisinin ilçede gizlendiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Suriyeli Muhammed E. ile oğlu S.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

(DHA)

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