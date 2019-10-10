'DEAŞ kampında patlamayı bekleyen bomba var'

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon yapacağı açıklamasının ardından bölgede terör örgütü YPG’ye destek için bulunan birliklerini geri çekeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, teröristlerin sorumluluğunu da Türkiye’ye yıkmıştı. İngiltere, Almanya gibi ülkeler tarafından reddedilen bu sorumluluğun ardından, The Times’ın gazetecilerinden Anthony Loyd, bölgede bulunan DEAŞ kamplarına ziyaret gerçekleştirdi.

KAMPTA 5 BİN DEAŞ’LI VAR

Kampların idaresini elinde tutan YPG’li teröristler eşliğinde burayı inceleyen İngiliz gazeteci, kamplarda en az 5 bin DEAŞ’lının bulunduğunu söyledi. Tutuklular arasında Fransız, İngiliz, Belçika ve ABD vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Loyd, buradaki koşulların “insanlık dışı” olduğunu belirtti. Bölgede bulunan diğer altı hapishanede de toplamda 7 bin teröristin tutulduğunu belirten Loyd, bu kalabalığı patlamaya hazır bir bombaya benzetti.