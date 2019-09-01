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DEAŞ bomba yüklü iki inekle saldırdı

DEAŞ bomba yüklü iki inekle saldırdı

Irak'ta DEAŞ terör örgütü mensuplarının iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirerek saldırı düzenlediği bildirildi.

Irak ordusundan yüzbaşı Ekrem el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ teröristlerinin alışılmadık bir eylemle, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini kaydetti. 

Yüzbaşı Ekrem el-Abidi, Diyala vilayetine bağlı Celavla nahiyesinin Islah köyünde gerçekleşen saldırıda bir kişinin yaralandığını belirtti. 

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ'tan kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor. 

(AA)

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