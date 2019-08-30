Davutoğlu'nun sözleri ve yeni parti iddiaları! Başkan Erdoğan'dan tokat gibi mesajlar
Başkan Erdoğan, "Bizim partimizden grup kurmak için ayrılanlar oldu. O isimler CHP'de sığındı durumuna düştü. Şuanda biz tarih yazar konumdayız. AK Parti uluslararası boyuta geldi. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler. Dillerinde ne varsa ortaya döksünler." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
Bunları geçmişte yaşadık. Partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp ondan sonra esamesi okunmayanlar çıktı. CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar şu anda derdimiz değil. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla herhangi bir tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler.