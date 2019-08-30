Davutoğlu'nun sözleri ve yeni parti iddiaları! Başkan Erdoğan'dan tokat gibi mesajlar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Bunları geçmişte yaşadık. Partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp ondan sonra esamesi okunmayanlar çıktı. CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar şu anda derdimiz değil. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla herhangi bir tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler.