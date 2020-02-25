Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına Emniyetten yanıt

EGM'den yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Davutoğlu'nun, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında "özel koruma statüsü"nde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu çerçevede kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti sağlandığı belirtildi.

Davutoğlu'nun yönetmelik kapsamında görevden ayrıldıktan sonra da taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak kişilerden oldugˆuna değinilen açıklamada, özel koruma kararının tüm koruma s¸ekillerini kapsamasından dolayı konut ve is¸ yeri korumasının yönetmelik esaslarına göre yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Sayın Ahmet Davutogˆlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmis¸tir." bilgisine yer verildi.

Söz konusu haberlere yansıyan Konya Meram'daki bagˆ evini Davutogˆlu'nun çok sık kullanmadıgˆına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeligˆinin 4'üncü maddesindeki konut koruma tanımında açıklandıgˆı s¸ekilde, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutogˆlu'nun bulundugˆu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek koruma hizmeti sagˆlanmasına karar verilmis¸tir. Kamuoyuna yansıtıldıgˆının aksine Sayın Ahmet Davutogˆlu'nun Konya Meram’daki bagˆ evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu degˆildir."

(AA)