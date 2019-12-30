Davutoğlu ve Babacan'a Kanal İstanbul tepkisi: İlk işleri Gezicilerin gözüne girmek oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kanal İstanbul konusundaki geçmiş söylemlerinin aksine sözler sarf eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a sert bir eleştiride bulundu.

Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul projesine hükûmet programında yer verdiğini hatırlatan Selvi, bu programın Meclis’te sunulduğu sırada Davutoğlu’nun “Üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, Avrasya Tüneli ve Kanal İstanbul’la hizmetlerimizi taçlandıracağız.” dediğini aktardı.

Babacan’ın ise Kanal İstanbul ile ilgili olarak, “Biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için hatta dünya için çok konuşulacak bir proje olduğuna inanıyoruz.” sözlerini hatırlatan Abdulkadir Selvi, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

“İLK İŞLERİ GEZİCİLERİN GÖZÜNE GİRMEK OLDU”

“Üçüncü köprüye, üçüncü havaalanına karşı olan Geziciler, bilindiği gibi Kanal İstanbul’a da karşılar. Davutoğlu ve Babacan yeni parti kurup siyasete atılıyorlar ya, ilk işleri Gezicilerin gözüne girmek oldu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanal İstanbul’dan vazgeçilmesini söylediğini ifade etti. Ali Babacan ise Kanal İstanbul’un bir kutuplaştırma projesi olduğunu savundu.”

“EĞİLİP BÜYÜKLEMEYE NE GEREK VAR?”

Siyasetin “duruş” anlamına geldiğini vurgulayan Selvi, Davutoğlu ve Babacan’a şu soruyu yöneltti:

“Geçmişini inkâr edip eğilip bükülmeye ne gerek var?”