Davetliler için "maske" uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü: Elinin kınası daha solmadı

Ordu'da kuaför dükkanında aldığı titiz koronavirüs önlemleri ile tanınan Kul, düğün davetiyesine de ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım" yazarak davetlileri uyardı. Önceki hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Kul, hayatını kaybetti.



DHA'da yer alan habere göre Kul’un cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Kumru ilçesinde toprağa verildi.

'ELİNİN KINASI DAHA SOLMADI'

Tarık Kul’un babası Hüseyin Kul, çok üzgün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kelimeler boğazımda düğümleniyor, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Bu zamana kadar hiç sıkıntısı yoktu, yaklaşık bir ay önce dişinde bir apse oldu ve aile hekimine gitti, antibiyotik kullanmaya başladı. 2 buçuk ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs iletini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın"

'DÜĞÜNDE TÜM ÖNLEMLERİ ALMIŞTI'

Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tarık Kul’un ağabeyi Faruk Kul ise şu sözleri söyledi:

"Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tarık’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylediler, ben de ‘Tarık genç, atlatır’ dedim. Kardeşim hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma yatırıldı, kalbi durdu ve hayatını kaybetti. 2 buçuk ay önce evlendi, kendisi berberdi ve düğünde de tüm önlemleri almıştı. Davetiyesine bile uyarı yazdırdı. Dişinde oluşan apseden dolayı doktorun verdiği antibiyotiği kullanmış ama hapları fazla alınca vücuduna zarar vermiş. En sonunda illet virüsü kapmış, hasta olsa bile hastaneye gitmezdi"

'BUNUN ŞAKASI YOK'

Berber arkadaşı Hakan Cavlu da "Tarık, virüse karşı çok dikkatliydi, davetiyesine bile uyarı yazmıştı. Nasıl oldu ben anlamadım, koronavirüs olduğunu öğrenince çok şaşırdım. İnsanlardan uzak durur, hep dışarıda otururdu. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzüldük, bizi de hemen karantinaya aldılar. Herkesin dikkatli olması lazım, bunun şakası yok. Maske takmayan insanlar var" diye konuştu.