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  3. Dargeçit eski Belediye Başkanı Zeynep Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Zeynep Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Zeynep Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Mardin'in Dargeçit İlçe Belediye eski Başkanı Demokratik Bölgeler Parti'li (DBP) Zeynep Sipçik, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Dargeçit Belediye Baştanı iken yerine kayyum atanıp, Mart 2016'da gözaltına alınan Zeynep Sipçik, mahkemece 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Mardin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sipçik'in yargılanmasına bugün devam edildi. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, son kez savunması alınan Sipçik'e, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
(DHA)
 

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