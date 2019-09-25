Darbecilerin katliam görüntüleri tescillendi

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, 9 kişinin şehit edildiği Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen bilirkişi heyeti, kayıtlarda montaj ve manipülasyon olmadığını tespit etti. Bilirkişi heyetinin orijinal olduğunu tescillediği görüntü kayıtlarında, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ın eski albay Erkan Öktem tarafından infaza götürülmesi, darbecilerin sivillere ateş etmeleri, polislerle çatışmaları, karargah cephaneliğini yağmalamaları, darbe karşıtı askerleri alıkoymaları, delilleri karartma girişimleri ve kamu malına zarar verme anları yer alıyor. Bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı:

PRODÜKSİYON İÇERMİYOR

“Görüntülerde eksik bir zaman aralığı, farklı kameralar arasında bir uyumsuzluk/eksiklik ve sanıkların ifadeleriyle çelişen eksiklikler olmadığından, dosya kapsamındaki videolarda bu şekilde bir silme işlemine rastlanılmamıştır. Kamera kayıtlarında kesintisiz çekimlerin yapıldığı, birbirini takip eden karelerin ışık, kamera açısı ve kayıt tekniği açısından devamlılık ve ahenk içerisinde olduğu, görüntü montajı ve manipülatif bir prodüksiyon içermediği tespit edilmiştir.”

Kalleşçe vurulan Turgut Aslan 5 ay yoğun bakımda kaldı, 5 beyin ameliyatı geçirerek yaşama tutunmayı başardı. Aslan’a Başkan Erdoğan tarafından plaket verildi.

FETÖ’YE BÜYÜK OPERASYON

FETÖ’ye Türkiye genelinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Ankara’da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, FETÖ ile irtibatlı toplam 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda ise 2011 sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 20 ildeki 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 18 ildeki operasyonlarda ise 64 kişiye operasyon düzenlendi.