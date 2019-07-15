'Darbecilere karşı en iyi yanıt işimize dört elle sarılmak'

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Bir darbe, ülkemizi 50-60 yıl geriye götürürdü ve demokrasiyi tekrar yaşatmak için büyük bir mücadele vermek zorunda kalırdık. Bu durumu yaşamadığımız için çok şanslı olmakla birlikte, darbeyi durdurmak için kendini siper eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Biz de marka olarak 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişiminin ülkemize verebileceği zararı görerek büyük bir tepki gösterdik” dedi.

DEMOKRASİ BAYRAMI OLMALI

Orakçıoğlu, “Orka Holding olarak bizler de kendisini örnek aldık. Darbe girişiminin hemen ardından 18 Temmuz 2016’da başlatacağımız ve 6 ay boyunca büyük emeklerle hazırlandığımız yurtdışı bayi toplantımız için bayilerimizle facetime üzerinden tek tek iletişime geçtik ve kendilerini ülkemize davet ettik. Görüşmelerimizde bu hain girişime verilecek en güzel cevabın işimize dört elle sarılmak olduğunu belirttik. Daha fazla ihracat yapmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak adına kendilerini ülkemize gelerek bayi toplantımıza katılmaya ikna ettik” diye konuştu. 15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Demokrasi Bayramı olarak kutlanması gerektiğini vurgulayan Orakçıoğlu, ayrıca bu tür darbelerin ülkeye vereceği zarar konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.