Darbeci Sisi'yi zora sokacak açıklama: Ulusal Koalisyon, halk hareketine desteğini açıkladı

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali tarafından yapılan Sisi rejimine karşı protestolar düzenleme çağrısının ardından bir açıklamada Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu'ndan geldi. Mısır'daki Ulusal Koalisyon, Sisi karşıtı halk hareketini desteklediğini açıkladı.

AA'da yer alan haberde darbeci Sisi'nin açıkça gidilmesinin istenildiğine işaret edilen açıklamada, "Koalisyon, askeri darbenin ilk gününden (3 Temmuz 2013) itibaren Mısır halkıyla yönetimi gasp eden rejime karşı durdu." ifadesi kullanıldı.

ULUSAL KOALİSYON'DAN UYARI

Ülke içinde ve dışında yönetimi destekleyen güçleri, yönetim konusundaki iddialarını kaybedecekleri konusunda uyaran Ulusal Koalisyon, bu güçlerin halkın özgürlük, sosyal adalet ve onur gibi meşru talepleri ile iradesine saygı duyarak Mısır yönetimine karşı desteklerini derhal durdurmaları gerektiği kaydedildi.

MISIRLI MUALİF SİSİ KARŞITI PROTESTO ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen yıl halka 20 Eylül'den itibaren Sisi rejimine karşı protestolar düzenlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ancak daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.