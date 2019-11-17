Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Darbeci generalin dava oyunu mektupta ortaya çıktı!

Darbeci generalin dava oyunu mektupta ortaya çıktı!

Darbeci generalin dava oyunu mektupta ortaya çıktı!

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın sanıklarından birinin kaleme aldığı mektup ortaya çıktı. Mektupta, aynı davanın sanıklarından eski tuğgeneral Ergan Caha'nın dava oyunu gözler önüne serildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin dosyanın sanıklarından eski tuğgeneral Erhan Caha'nın, davayı uzatmak için ekibindeki isimlere en az bir gün sürecek şekilde savunma yapmaları talimatı verdiği belirlendi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davanın sanıklarından birinin kaleme aldığı mektup, delil olabileceği gerekçesiyle cezaevi yönetimince mahkemeye gönderildi.

AA'nın haberine göre, yakınlarına mektup gönderen sanık, cezaevinde yaşadıklarının yanı sıra davaya ilişkin gelişmeleri de aktardı.

Sanık savunmalarının tamamlandığını, müşteki ve tanık beyanlarının alındığı hatırlatılan mektupta, yakında savcının esasa ilişkin mütalaasını sunacağı bilgisine yer verildi.

Sanıklarından eski tuğgeneral Erhan Caha'nın, davayı uzatmak için ekibindeki isimlere en az bir gün sürecek şekilde savunma yapmaları için talimat verdiği anlatılan mektubun devamında şu ifadeler yer aldı:

"Mahkemeyle ilgili son durum da şöyle: Sanıklar bitiyor biliyorsun. Esasa yönelik savunmalar başlayacak. Taktikleri mümkün oluğunca mahkemeyi uzatmak. Erhan Caha, ekibine talimat verdi. Herkes en az bir gün olacak şekilde savunma yapacakmış. Bu adamlar hala ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Neyin kafasındalar?"

Dava dosyasının delileri arasına giren mektubu yazan kişinin kimliği, can güvenliği nedeniyle diğer sanıklarla paylaşılmadı.


İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı
Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Yıldız Kenter'den üzen haber
Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 
Hem şarkıcı hem oyuncu hem yazar
<p>Kilis’te Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günleri İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Can

Canan Karatay Bardak Bardak Zeytinyağı İçti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

21 yaşında girişimci siparişlere yetişemiyor

KYK bursları hangi durumlarda kesilir? KYK burs ve kredi kazananlar dikkat!