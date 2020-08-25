25 Ağustos 2020 Salı 02:12 | Son Güncelleme:
‘Darbe girişiminden haberi vardı'
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.
Savcılığın şüpheli hakkında hazırladığı sevk yazısında, şüphelinin Twitter paylaşımlarına yer verilerek, “paylaşımların içeriği, sürekliliği ve zaman aralığı dikkate alındığında şüphelinin 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimine zemin oluşturulacak şekilde kamuoyu oluşturduğu, darbe girişimi öncesinde yaptığı paylaşımlarla 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğu” belirtildi.