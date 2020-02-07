Darbe girişiminde Kara Harp Okulundan Genelkurmaya giden sanıkların cezaları onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına giderek darbeye destek verdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan 4'üne verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 59'una verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 156 eski Kara Harp Okulu öğrencisi ile 8 rütbeli asker olmak üzere 164 sanık yargılanmış, sanıklardan 4'üne "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı suçtan 60 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Kara Harp Okulu öğrencisi 100 sanığın ise beraatına hükmetmişti.

Karara itiraz edilmesi üzerine yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

Bo¨lge Adliye Mahkemesince verilen hu¨kmün temyiz edilmesi üzerine de dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Temyiz istemleri, mahkumiyet alan 64 sanık yönünden yapıldığı için Yargıtay 16. Ceza Dairesi, incelemesini bu sanıklar yönünden yaptı.

Daire, 4 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 59 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.

Sanık Bilal Gu¨lfidan hakkında verilen mahkumiyet hu¨kmu¨ ise sanığın vefat etmesi nedeniyle bozuldu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçesinde, sanıkların olay gu¨nu¨ ortaya koydukları davranıs¸lar itibarıyla, FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n yo¨netimi tarafından planlanan darbe tes¸ebbu¨su¨nden o¨nceden haberdar oldukları, dogˆrudan planlama ve organizasyon ic¸inde yer aldıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Sanıkların, darbeciler tarafından ele gec¸irilmeye c¸alıs¸ılan Genelkurmay Başkanlığına gidip, darbe tes¸ebbu¨su¨ne kars¸ı koyan sivil halkın karargaha girmelerini o¨nlemek amacıyla karargah ic¸erisinde konus¸lanarak ates¸ ettikleri kaydedilen gerekçede, sanıkların bu eylemleriyle o¨rgu¨tsel faaliyet kapsamında is¸lenen anayasayı ihlal suc¸una ilis¸kin planlama, hazırlık ve icra organizasyonundan haberdar olmak suretiyle darbeye tes¸ebbu¨s suc¸unu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri gerc¸ekles¸tirdikleri anlatıldı.

Gerekçede, go¨rev paylas¸ımı bagˆlamında ve icra hareketleri kapsamında gerekli hazırlıkları yapan sanıkların suc¸un icrasında u¨stlendikleri rolleri, her birinin suc¸un icrasına ilis¸kin etkin, fonksiyonel katkıları da go¨z o¨nu¨nde bulunduruldugˆunda, fiil u¨zerinde ortak hakimiyet kurduklarının kabulu¨ ile "mu¨s¸terek fail" olarak "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetlerine dair kabul ve uygulamada kus¸ku bulunmadığı aktarıldı.

Gerekçede, suc¸un icra hareketlerini mu¨s¸terek fail olarak gerc¸ekles¸tiren sanıkların, hu¨kümeti du¨s¸u¨ru¨p yo¨netime el koymayı amac¸layan suc¸ organizasyonu ic¸inde yer aldıklarının anlas¸ılmasına nazaran eylemlerinin suc¸ tes¸kil etmedigˆi ve/veya suc¸ tes¸kil ettigˆini bilmediklerine dair savunmalarının reddedilmesinde, konumları, ru¨tbeleri ve mesleki tecru¨beleri itibarıyla hukuki isabetsizlik go¨ru¨lmedigˆi de vurgulandı.

Yerel mahkeme kararı

Yerel mahkeme, olay tarihindeki rütbeleri itibarıyla albay Erdoğan Kurt ile yüzbaşılar Volkan Kençi, Salim Başaran ve Kenan Çakar'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Aldıkları müebbet hapis cezaları onanan 59 sanığın isimleri ise şöyle:

"Abdullah Karahan, Mehmet Boztaş, Ekrem Özdemir, Arif Hadi Canlı, Barış Yalçın, Mahmut Sami Çalışkan, Mehmet Büyükkurt, Emrullah Kaya, I·brahim Aka, Orhan Kaştaş, Beytullah Arslan, Bilal Yıldız, Cengiz Cihan, Emrah U¨mitalan, Mevlu¨t Melemez, Engin Kaplan, Engin U¨müştü, Eren Kürklü, Faruk Sarı, Kudret Türkarslan, Mehmet Tunç, Semih Karagül, Fatih Demir, Muhammed Emin O¨zgöl, Go¨khan Aydın, Habip Dursun, Hakan Güreşci, Halil O¨ztürk, Hasan Ali Seyrek, I·brahim Aslan, I·smail Tunç, Mehmet Can, Mesut Kara, Mikail Demirkoparan, Nasır Ataş, Muhammed Yasin I·cik, Muharrem Yongacıoğlu, Murat Gökburun, Mustafa Avan, Mustafa Cihangiroğlu, Nusret C¸ok, Ogˆuz Bulut, Sadık Alıcıoğlu, Mustafa Güney, Osman Marulcu, Ramazan Demir, Sedat Ayvaz, Serhat Telli, Yunus Karabela, Rıdvan Bozdemir, Sedat Güvercin, Selahattin Daştan, Su¨leyman Polat, Tuncer Doğer, Ümit Hamarat, Muhammet Veli Karabuğa, Murat Şeker, Mehmet Güneş, Mehmet Emin Erdoğan."

Yerel mahkeme, tamamı eski Kara Harp Okulu öğrencisi 100 sanığın ise "rütbeli komutanlarının güvenli bölgeye götürülme bahanesiyle Genelkurmay karargahına gitmiş olmaları, dosyada savunmalarının aksine bir delile rastlanılmamış olması, FETÖ ile örgütsel bağlantılarının olmayışı, haklarında elde edilen dijital materyallerde darbe girişimine ilişkin delil olmayışı ve Genelkurmay karargahı içinde ve bahçesinde bulunan kamera kayıtları ve fotoğraflar ile darbe girişimine destek verdiklerinin tespit edilemediği" gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.