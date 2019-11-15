Dans ederek girdikleri siteyi soydular

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, girdikleri apartmanlardan hırsızlık yapan biri hamile üç genç kızın hırsızlık için dans ederek girdikleri sitede, garip halleri ve ilginç tavırları güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi "Beyza 1" adlı siteye gelen 3 kişi binanın açık giriş kapısından girerek tek tek dairelerin zillerine bastılar. Kapıya çıkan ev sahiplerine yanlış isimler verip adres soran zanlılar, zile bastıkları bir daireden kimse kapıya çıkmayınca evin kilitli kapısını ellerindeki gereçle açarak içeri girdiler.

Evde bulunan bir miktar para ve altını alan hırsızlar geldikleri gibi binadan çıkarak kayıplara karıştı.

Olaydan iki gün sonra yine aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri binada polis tarafından yakalanan ve isimleri açıklanmayan 3 genç kız, Kadirli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yaşları küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlılar, aynı suçtan arandıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince teslim alınarak sorgulanmak üzere Adana'ya götürüldü.

(İHA)