Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7601
  • 6,3495
  • 271.382
  • 104943
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dans ederek girdikleri siteyi soydular

Dans ederek girdikleri siteyi soydular

Dans ederek girdikleri siteyi soydular

Girdikleri apartmanlardan hırsızlık yapan biri hamile üç genç kız hırsızlık için girdikleri sitede güvenlik kameralarına yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, girdikleri apartmanlardan hırsızlık yapan biri hamile üç genç kızın hırsızlık için dans ederek girdikleri sitede, garip halleri ve ilginç tavırları güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi "Beyza 1" adlı siteye gelen 3 kişi binanın açık giriş kapısından girerek tek tek dairelerin zillerine bastılar. Kapıya çıkan ev sahiplerine yanlış isimler verip adres soran zanlılar, zile bastıkları bir daireden kimse kapıya çıkmayınca evin kilitli kapısını ellerindeki gereçle açarak içeri girdiler.

Evde bulunan bir miktar para ve altını alan hırsızlar geldikleri gibi binadan çıkarak kayıplara karıştı.

Olaydan iki gün sonra yine aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri binada polis tarafından yakalanan ve isimleri açıklanmayan 3 genç kız, Kadirli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yaşları küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlılar, aynı suçtan arandıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince teslim alınarak sorgulanmak üzere Adana'ya götürüldü.

(İHA)


Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
'Ona her şey helal olsun'
Buse Varol ve Alişan'dan romantik kutlama
8 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya'nın sempatik halleri
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Bu dakikada İzlanda´nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen

Merih Demiral´dan Tarihi Kurtarış

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır''da teröristlere ağır darbe

Eve gizlice girdi, görünümüyle herkesi şaşırttı